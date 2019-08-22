Власти рассказали о состоянии здоровья пропавшей в лесу пятилетней девочки

Пятилетняя девочка, которую нашли в нижегородском лесу спустя трое суток и доставили в больницу, стала чувствовать себя лучше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заявил, что врачи оценивают ее состояние «как средней степени тяжести, близкое к удовлетворительному». Он добавил, что сейчас проходит интенсивная терапия, врачи наблюдают за ее состоянием.

Отмечается, что психическое состояние пострадавшей также приходит в норму.

«Девочка была напугана, но мы уже видим, что она общается, разговаривает, даже играла сегодня утром в куклы», — сказал Гнеушев.

Он заключил, что перспектива по ее выздоровлению положительная.

Ранее сообщалось, что девочку доставили с помощью вертолета в Областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде.