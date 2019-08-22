В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
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В село Подгорное Кемеровской области ввели ОМОН, передает «Интерфакс».
Накануне там произошла массовая драка с участием цыган и экс-заключенных.
В драке ножевые ранения получили два человека.
22 августа будет организовано собрание местных жителей — народный сход.
По данным местных СМИ, более 100 мужчин собрались около дома цыганской семьи в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса, требуя расправы над хозяевами после драки с поножовщиной.