В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области ввели ОМОН, передает «Интерфакс».

Накануне там произошла массовая драка с участием цыган и экс-заключенных.

В драке ножевые ранения получили два человека.

22 августа будет организовано собрание местных жителей — народный сход.

По данным местных СМИ, более 100 мужчин собрались около дома цыганской семьи в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса, требуя расправы над хозяевами после драки с поножовщиной.