Над Донецком подняли флаги России

В центре самопровозглашенной Донецкой народной республики подняли российский флаг вместо флага ДНР. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Отмечается, что триколор местные жители увидели утром. Он установлен над куполом библиотеки им. Крупской, над зданием Народного совета республики и на стеле у памятника Ленину, расположенному на главной площади города.

Предполагается, что появление флага связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России.

Ранее сообщалось, что перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на Донбассе.