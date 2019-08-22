Умер вулканист РАН Сергей Федотов
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Скончался Академик Российской академии наук Сергей Федотов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Он ушел из жизни на 89-м году жизни после 20 лет борьбы с болезнью.
Уточняется, что Федотов более 30 лет возглавлял Институт вулканологии ДВО РАН на Камчатке. С 1971 по 2004 год он был главой единственного в мире специализированного Института вулканологии.
Ученый разработал методики долгосрочного прогноза землетрясений, изучая Курило-Камчатскую дугу.
Похороны ученого пройдут в Москве в пятницу, 23 августа.