Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их «недолюдьми». Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел в городе Гдыня, где ресторан разместил объявление о поиске шеф-повара.

Однако в тексте значилась пометка с просьбой не откликаться на вакансию «никаким украинцам и другим подобным». Пользователи социальных сетей начали негативно высказываться в адрес заведения, назвав такую формулировку ксенофобной.

На комментарии в Сети ресторан ответил: «Мы рады всем клиентам, однако недолюдям – нет».

Адвокат владельца ресторана заявил, что эти высказывания представляют мнение отдельного составителя текста вакансии, а не всего персонала в целом.