Мать рассказала о состоянии девочки, которую засосало в трубу в Турции

Наталья Адамова — мать 12-летней девочки, которую засосало в трубу бассейна в отеле в турецком Бодруме, рассказала о состоянии дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, девочка по-прежнему находится в критическом состоянии, она дышит посредством искусственного аппарата, находясь в коме. По словам врачей, у пострадавшей поврежден головной мозг, печень и легкие, она не транспортабельна.

Адамова также рассказала, что с ней и ее мужем уже связались генконсул, администрация Санкт-Петербурга, представители Следственного комитета и МИД, а также комитет здравоохранения. Им дали номера лучших врачей Санкт-Петербурга.

Родители намерены связать лечащего врача и врача из Санкт-Петербурга для консультации.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой.