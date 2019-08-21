Первая «говорящая пирамида позора» установлена в Самаре

Самарские коммунальщики начали устанавливать перед домами должников за воду «говорящие пирамиды позора», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба «РКС-Самары».

Отмечается, что первая «говорящая пирамида позора» установлена 20 августа у дома должника на улице Волгина. Его долг составил более 21 тысячи рублей, а последнюю оплату он совершил почти год назад.

Пирамида рассказывает всем о том, где живет должник, сколько он должен и за что. При этом запись объявления повторяется несколько раз в час.

Решение увенчалось успехом — непогашенные квитанции за воду были оплачены в течение двух часов.

Уточняется, что такие пирамиды будут устанавливаться только около домов, чей внешний вид подтверждает благополучное финансовое состояние абонента.