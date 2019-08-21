Назван доход чиновницы, подозреваемой в неуважительном отношении к жертвам паводков в Тулуне

Назван доход главы пресс-службы иркутского правительства Ирины Алашкевич, подозреваемую в неуважительном отношении к жертвам паводков в Тулуне. Об этом передает сайт администрации региона.

Как стало известно, чиновница за 2018 год заработала около 5,3 млн рублей.

Помимо этого, Алашкевич за этот период указала в декларации квартиру площадью 94,1 квадратных метра.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на котором женский голос неуважительно отзывается о пострадавших от паводков в Тулуне. В подписи утверждается, что слова произносит Алашкевич. Сама чиновница заявляет, что аудиозапись является фальсификацией.