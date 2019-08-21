Ребенок угнал машину родителей и проехал со скоростью 140 км/ч в Германии

Мальчик из Германии в возрасте 8 лет угнал машину своих родителей и проехался на автостраде на скорости 140 км в час. Об этом передает BBC cо ссылкой на полицию ФРГ.

Согласно поступившей информации, ребенка обнаружили на автомагистрали A44, которая простирается в сторону города Дортмунд.

Мальчик объяснил свой поступок, нашедшим его полицейским, что хотел немного покататься, но остановился после того, как почувствовал себя плохо.

Отмечается, что ранее он был за рулем машин и регулярно тренировался в вождении авто на картинге.

Как стало известно, в результате случившегося никто не пострадал.

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