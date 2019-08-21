СМИ: Пользователи Facebook ведут торговлю оружием через сервис соцсети

Пользователи Facebook с помощью сервиса Marketplace для размещения частных объявлений ведут торговлю огнестрельным оружием, несмотря на существующий запрет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, продавцы оружия выставляют на продажу чехлы от него по завышенной цене. Покупатели по стоимости товара понимают, что в объявлении речь идет не о футляре, а об оружии и выясняют все детали предложения в личной переписке.

Уточняется, что при таком раскладе формально запрет на продажу оружия в соцсети не нарушается.

Ранее сообщалось, что Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей.