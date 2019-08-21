Челябинский депутат назвал причину убийства жены

Правоохранительные органы задержали в Челябинской области депутата Локомотивного городского округа главврача местной больницы Азата Зарипова по подозрению в убийстве жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, Зарипов дал признательные показания.

Уточняется, что причиной для убийства стала измена жены.

По предварительным данным, подозреваемый приехал вечером, 20 августа, домой и обнаружил разобранную постель и непромытую посуду. Между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой женщина призналась в измене.

Депутат дважды выстрелил в супругу из охотничьего ружья, после чего вызвал скорую и полицию. Предположительно пострадавшая скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что депутат расстрелял жену в Челябинской области.