Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на юге Испании за последние три недели листериозом заболели более 40 человек. Около половины из них госпитализированы.

Уточняется, что причиной возникновения инфекции стало распространение в регионе некачественной мясной продукции.

Поясняется, что медики не исключают выявления новых случаев заболевания с учетом длительного инкубационного периода инфекции.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в ЮАР.