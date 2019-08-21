Журналисты «Рустави 2» в прямом эфире объявили о своем уходе с телеканала

Ведущие «Рустави 2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во время главного информационного выпуска «Курьер» объявили о своем уходе телеканала после 10 лет работы. Об этом передает «Страна.ua».

Журналисты объяснили свой уход отсутствием на «Рустави 2» свободы.

«Поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу», — сообщили они.

Джоджуа, в свою очередь, заявила, что они перейдут на другой канал.

Ранее стало известно, что из «Рустави 2» уволен оскорбивший президента России Владимира Путина журналист Георгий Габуния.