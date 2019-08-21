Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич прокомментировала аудиозапись, на которой женский голос нелицеприятно отзывается о жертвах паводков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аудиозапись, на котором женский голос нелицеприятно отзывается о жертвах паводков, появился в Сети несколько дней назад. В подписи к видео было заявлено, что голос принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич.

По ее словам, в настоящее время запись передана губернатору и находится на экспертизе.

«Эта запись является фальсификацией», — заявила Алашкевич.

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка «бичами» и «быдлом».