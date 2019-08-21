Полиция проверяет данные о конфликте со стрельбой в центре Краснодара

В управлении МВД по Краснодарскому краю проинформировали о проверке данных о массовом конфликте со стрельбой в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на улице Ставропольской в Краснодаре в ночь на среду, 21 августа.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта», — заявили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.