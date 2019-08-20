МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

Сильный туман с ухудшением видимости до 500 м ожидается в Московской области до утра 21 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

В МЧС уточнили, что в ближайший час с сохранением до 8.00 21 августа ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 м.

В ведомстве предупредили о снижении видимости, затруднении движения транспорта, увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари.