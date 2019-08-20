МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане
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Сильный туман с ухудшением видимости до 500 м ожидается в Московской области до утра 21 августа, передает агентство городских новостей «Москва».
В МЧС уточнили, что в ближайший час с сохранением до 8.00 21 августа ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 м.
В ведомстве предупредили о снижении видимости, затруднении движения транспорта, увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Водителям рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари.