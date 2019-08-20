Глава Окружного админсуда Киева сложил полномочия

Глава Окружного административного киевского суда Павел Вовк сложил с себя полномочия председателя суда. Об этом сообщают «Украинские Новости».

Как отмечается, о таком решении Вовка стало известно на заседании Высшего совета правосудия во вторник, 20 августа.

По его словам, он принял решение уйти по собственному желанию. Вовк утверждает, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа. Также он отметил, что отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов.

В настоящее время врио главы суда назначен Владимир Келеберда, пишет издание.

Ранее сообщалось, что на президента Украины Владимира Зеленского подали в суд из-за его решения отменить указы предыдущего лидера страны Петра Порошенко.