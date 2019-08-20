Уволен оскорбивший Путина журналист Габуния

Грузинская телекомпания «Рустави 2» заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.

О таком решении объявил новый гендиректор компании Паата Салия.

Он подтвердил, что директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе был уволен из-за конфликта интересов.

Также Салия упомянул, что еще несколько сотрудников будут уволены после возвращения из отпуска.

Грузинский телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире канала «Рустави 2» на протяжении нескольких минут подряд оскорблял президента России Владимира Путина и его умерших родителей.