СБУ возбудила уголовное дело против телеканала «112 Украина»

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении телеканала «112 Украина». об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что имущество телеканала в скором времени может быть арестовано.

По некоторым данным, возбуждение дела произошло по заявлению его бывшего (номинального) владельца Андрея Подщипкова. Он недавно вернулся на Украину.

Дело возбуждено по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности. В случае ареста имущества его передадут новым владельцам телеканала.