В Омске нашли тело пропавшего ребенка

В Омске нашли тело пропавшего 10-летнего мальчика. об этом сообщает портал Om1.ru.

Отмечается, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Сообщение о пропаже поступило утром 19 августа 2019. Последний раз ребенка видели играющим возле реки Иртыш. Вечером этого же дня тело ребенка было найдено на расстоянии около 500 метров ниже по течению реки.

Предположительно ребенок утонул. Обстоятельства случившегося выясняются. По некоторым данным, оставленный без присмотра бабушки ребенок решил искупаться.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели пропавшей в Омске девочки.