Депутат Госдумы предложил оборудовать школы шкафчиками для вещей учащихся

Депутат Госдумы России Василий Власов предложил разместить в российских школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учащихся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власов заявляет, что с такой идеей к нему обратились сами школьники.

Депутат отмечает, что ученики жалуются на большой объем вещей, которые они носят в школу.

По мнению Власова, установка индивидуальных шкафчиков могла бы решить эту проблему школьников.

Ранее Минпросвещения России предложило ограничить использование телефонов в школах.