Миллиардер-педофил написал завещание за 2 дня до суицида, сообщили СМИ

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание. Об этом передает CBS News.

Как стало известно, Эпштейн завещал свое состояние фонду, который носит название «The 1953 Trust».

Отмечается, что его состояние оценили в $577 млн.

Как уточняется, если бы Эпштейн отказался писать завещание, его состоянием завладел бы его брат Марк.

Ранее медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что Эпштейна с большой вероятностью могли убить в камере, где он был размещен.