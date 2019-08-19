Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что большая партия, прибывшая из Великобритании, содержала в себе более 20 млн жуков.

Уточняется, что на пункте ветеринарного контроля не было обнаружено необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. Кроме того,не было найдено разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза.

Остановленный груз был отправлен обратно в Великобританию.