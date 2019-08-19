Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве

Президент России Владимир Путин сравнил французские акции «желтых жилетов» и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он вспомнил о жертвах и раненных в ходе противостояний в столице Франции, а также добавил, что не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве. Российский лидер отметил, что власти будут делать все, чтобы внутриполитическая ситуация развивалась в рамках закона.

Российский лидер подчеркнул, что законные акции в июле и августе прошли без эксцессов и мирно. Политик выразил желание, чтобы в будущем события развивались таким же образом.

Кроме того, Путин сказа, что 57 кандидатов были не допущен до выборов в связи с явными нарушениями в избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал протесты в Москве.

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