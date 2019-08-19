Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

В первом полугодии 2019 года рождаемость повысилась лишь в двух из 85 регионах России, сообщает Росстат.

Отмечается, что прирост рождаемости в Москве за год составил 5,9%, а в Республике Карачаево-Черкесия — 4,7%.

В остальных регионах этот показатель падает. По подсчетам ведомства, естественная убыль населения достигла почти 200 тыс. человек за шесть месяцев и продолжает ускоряться.

В отношении других лет, за первую половину 2019 года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В июне 2019 года на свет появились на 63 тыс. человека меньше, чем в июне 2018 года.

Наиболее высокий показатель убыли населения отмечен в Московской, Калужской и Курганской областях, а также в Удмуртской Республике и в Чукотском автономном округе.

Ранее сообщалось, что в России снизилась рождаемость.