В Германии аттракцион закрыли за сходство со свастикой

В Германии закрыли аттракцион «Полет орла» в парке развлечений в Леффингене из-за сходства с нацистской свастикой. Об этом сообщает SWR.

Отмечается, что 23-метровый аттракцион начал использоваться в развлекательном парке «Татцмания» с начала августа. Он состоит из двух конструкций, увенчанных головой орла. Когда аттракцион запускался, конструкции начинали вращаться, при этом у посетителей возникали ассоциации с нацистским символом.

По словам управляющего парка Патрика Хасслера, это является недопустимым, поэтому в настоящее время аттракцион не работает. До этого на сходство конструкции со свастикой не обращали внимание.

Ранее сообщалось о скандале с нацистской символикой на учениях НАТО.