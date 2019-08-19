Главу тюменского дома-интерната уволили за похороны ветерана в мешке

В пресс-службе департамента социального развития Тюменской области проинформировали об увольнении главы регионального пансионата после случая с похоронами ветерана в мешке из-за отказа сотрудников морга обрабатывать тело покойной, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, проверка деятельность интерната продолжается. Руководителю учреждения был объявлен выговор.

«С 19 августа приказом замгубернатора, директора департамента соцразвития Ольги Кузнечевских, он уволен», — рассказала источник.

Ранее сообщалось, что СК проверяет сообщения о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать.