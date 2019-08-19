Как выбрать майонез, рассказали в Роскачестве
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При выборе майонеза необходимо оценить условия его хранения и наличие в его составе яичных продуктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Роскачества.
Как отмечается, в составе натурального майонеза первыми двумя ингредиентами должны идти растительное масло и яйцо.
Согласно ведомству, если в продукте нет яиц, то это уже не майонез, а майонезный соус.
Уточняется, что наиболее натуральный майонез обладает небольшим сроком хранения — не более двух-трех недель. В таком продукте меньше всего консервантов и добавок.
Что касается цвета, то он должен быть от белого до желтовато-кремового.
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