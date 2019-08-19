Волонтеры разыскивают пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку

Командир поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин заявил, что более 200 волонтеров и сотрудников полиции, а также местных жителей разыскивают пятилетнюю девочку, которая пропала днем в воскресенье, 18 августа, в лесу в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, девочка приехала с родственниками в деревню, и днем ушла из дома.

«Девочку пока не нашли. Всю ночь искали, сейчас продолжаем поиски», — отметил Шухрин.

Он добавил, что шансы того, что ребенок жив, велики. Командир пояснил, что в ходе поисков волонтеры периодически находят следы ребенка, однако непонятно, когда они были оставлены — вечером или утром.

Тем не менее, он подчеркнул, что поблизости нет особо опасных объектов.

Ранее волонтер рассказала подробности поисков потерявшегося под Омском мальчика.