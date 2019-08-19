Роспотребнадзор назвал допустимый вес рюкзака для первоклассников

В Роспотребнадзоре заявили, что рюкзак с учебниками у первоклассников не должен весит более 2,2 кг. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, ведомство призвало родителей следить за весом ранцев детей и не допускать их утяжеления, так как это может отразиться на здоровье школьников.

«Вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 г», — добавили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что такой же вес считается допустимым и для учащихся и во втором классе.

Кроме того, рюкзаки должны иметь широкие лямки и плотно прилегать к спине ребенка.

Ранее в Минздраве рассказали, как подготовить детей к первому классу.