Прокуратура назвала причину падения Як-55 под Самарой

Представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры назвал причину падения легкомоторного самолета под Самарой. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что в Самарской области совершил жесткую посадку Як-55. В самолете был один пилот, он погиб.

По его словам, самолет мог упасть из-за нарушения правил пилотирования.

«Предварительная причина падения – нарушение правил пилотирования», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, по данным транспортной прокуратуры, самолет совершил несанкционированный взлет.

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