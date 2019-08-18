В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в частном доме в селе Патрикеево. Там обнаружили тела трех взрослых и двух детей.

«Еще одно тело обнаружено за пределами дома, это подросток, предположительно, он же и совершил нападение, а потом покончил с собой», — сказал источник.

По данным РЕН ТВ, 16-летний подросток заранее спланировал убийство. Он решил убить бабушку и дедушку, чтобы они не расстраивались из-за смерти остальных членов семьи.

Ранее в Хорватии в ходе стрельбы на почве ревности погибли шесть человек.