Полиция в Брюсселе начала проверку больницы на взрывчатку из-за звонка

Полиция проверяет брюссельскую клинику Святого Иоанна на предмет возможного нахождения там взрывчатого вещества. Об этом сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на столичную полицию.

Как отмечается, госпиталь получил звонок от лица, который угрожал совершить теракт, взорвав данное медицинское учреждение.

Уточняется, что сотрудники полиции ради безопасности персонала заблокировала все входы в госпиталь.

На настоящий момент правоохранители проводят контроль всех помещений госпиталя.

Ранее пациент заявил о «минировании» наркодиспансера в Башкирии, чтобы сбежать домой.