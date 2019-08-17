Сенатор оценил предложение Минздрава штрафовать за курение на работе

Сенатор Совфеда Валерий Рязанский отреагировал на инициативу Минздрава относительно методов борьбы с курением. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в министерстве работодателям предложили бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

По словам сенатора, он поддерживает данную идею. Он отметил, что воспользовался бы мотивационными способами.

Что касается штрафных санкций, то сенатор выразил сомнение, что их введение возможно, поскольку для этого необходимо сделать специальные исключения из коллективного договора.

Рязанский также добавил, что в борьбе с вредными привычками хороши «любые формы». Он вспомнил практику СССР, когда некурящих работников поощряли.

Ранее Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе.