ГБР возбудило дело о халатности после пожара в Одессе

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Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о халатности в отношении сотрудников Госслужбы по ЧС после пожара, который произошел в отеле «Токио стар» в Одесской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госбюро.

Как отмечается, именно ненадлежащее исполнение служебных обязанностей работниками данной структуры привело к пожару в гостинице и гибели людей.

Уточняется, что сейчас сотрудники следствия проверяют, как сотрудники Госслужбы по ЧС выполняли свои служебные обязанности во время проведения мероприятий для контроля за состоянием системы противопожарной безопасности.

Как подчеркивается, сотрудники ГБР опрашивают свидетелей и изымают документы.

Пожар произошел в отеле «Токио стар» в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и впоследствии распространилось по площади в 1 тыс. кв. м.

Ранее полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в Одессе.