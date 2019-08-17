Полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в Одессе

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Начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в отеле в Одессе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в результате инцидента пострадали 10 человек, четверо из них — находятся в тяжелом состоянии.

Он добавил, что у пострадавших ожоги различной степени тяжести, в том числе ожоги верхних дыхательных путей.

Как отмечается, пожар произошел в отеле «Токио стар» в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и впоследствии распространилось по площади в 1 тыс. кв. м.

После случившегося полиция возбудила дело.

Ранее полиция назвала три версии возгорания отеля в Одессе.