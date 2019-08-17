Власти Камеруна продолжают искать захваченных пиратами россиян

Власти Камеруна продолжают поиски трех российских граждан, которых похитили пираты при нападении на грузовое судно «Мармалайта» недалеко от порта Дуала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в диппредставительстве.

«Камерунские власти пока не обнаружили местонахождение российских граждан», — говорится в сообщении.

При этом известно, что похитители до сих пор не заявляли о своих требованиях.

В настоящее время посольство России в Камеруне держит связь с ВМФ страны, Координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе и судовладельческой компанией.

Ранее сообщалось, что пираты потребуют выкуп за захваченных российских моряков в Камеруне.