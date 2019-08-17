Власти Камеруна продолжают искать захваченных пиратами россиян
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Власти Камеруна продолжают поиски трех российских граждан, которых похитили пираты при нападении на грузовое судно «Мармалайта» недалеко от порта Дуала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в диппредставительстве.
«Камерунские власти пока не обнаружили местонахождение российских граждан», — говорится в сообщении.
При этом известно, что похитители до сих пор не заявляли о своих требованиях.
В настоящее время посольство России в Камеруне держит связь с ВМФ страны, Координационным центром по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе и судовладельческой компанией.
Ранее сообщалось, что пираты потребуют выкуп за захваченных российских моряков в Камеруне.