Второго пилота аварийно севшего в кукурузном поле А321 выписали из больницы

Второго пилота Георгия Мурзина, который аварийно посадил пассажирский самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, выписали из больницы после того, как накануне госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова.

Как отмечается, пилота госпитализировали, так как у него выявили ушибы груди.

По словам Скуратова, в настоящее время с Мурзиным все хорошо, он идет на поправку.

«Он лечится амбулаторно», — добавил Скуратов.

Авиалайнер совершил экстренную посадку 15 августа в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам A321.