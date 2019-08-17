Женщина выжила после прыжка с нераскрывшимся парашютом с высоты 1,5 км в Канаде

В Канаде женщина чудом выжила после неудачного прыжка с парашютом с высоты в 1,5 км. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел на востоке страны, в Труа-Ривьере (Квебек). Как сообщается, у 30-летней женщины не раскрылся парашют, после чего она воспользовалась вторым, но и тот дал сбой.

Отмечается, что женщина смогла выжить, так как свалилась на ветви деревьев в лесу, полагают медики.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице со многочисленными переломами.

Ранее сообщалось, что 97-летний ветеран из США прыгнул с парашютом в годовщину высадки в Нормандии.