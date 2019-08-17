Мужчина убил официанта из-за долгого ожидания заказа во Франции
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В ресторане в коммуне Нуази-ле-Гран во Франции неизвестный мужчина убил официанта из-за того, что долго ждал свой сэндвич. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники.
Уточняется, что инцидент произошел накануне около 21.00 (22.00 мск).
По данным источника, мужчина выстрелил в официанта, так как долго ждал свой заказ. Как отмечается, пуля попала в плечо работника ресторана. Он умер до приезда скорой помощи.
После этого стрелявший мужчина скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов Франции.