Пилотов севшего в поле А321 дважды предупреждали о птицах
Двух пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина самолета A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийное приземление в кукурузном поле в Подмосковье, дважды предупреждали о перелетах птиц в небе. Это следует из опубликованной телеграм-каналом Baza расшифровки их общения с диспетчером.
Отмечается, что их предупреждали о птицах в небе дважды в 6.00 и 6.12.
«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц», — отметил диспетчер.
Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.
Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в кукурузном поле А321.