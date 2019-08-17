Пилотов севшего в поле А321 дважды предупреждали о птицах

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Двух пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина самолета A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийное приземление в кукурузном поле в Подмосковье, дважды предупреждали о перелетах птиц в небе. Это следует из опубликованной телеграм-каналом Baza расшифровки их общения с диспетчером.

Отмечается, что их предупреждали о птицах в небе дважды в 6.00 и 6.12.

«Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц», — отметил диспетчер.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в кукурузном поле А321.