Эксперт назвал сроки освобождения российских моряков

Захваченных пиратами троих российских моряков могут освободить в течение месяца-двух, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал эксперт по морскому праву Михаил Войтенко.

Он пояснил, что это зависит от того, как успешно будут проходить торги с пиратами.

«Никогда трагических случаев (в случае нападений в Гвинейском заливе - ред.) еще не было. Это чистейший бизнес... Как обычно, в течение месяца-двух выкупают», — сказал он.

Он отметил, что, поскольку нападение произошло в территориальных водах Камеруна, недалеко от территориальных вод Нигерии, там запрещено прохождение судов с вооруженной частной охраной на борту. По мнению эксперта, данное происшествие, возможно, сподвигнет мировое сообщество урегулировать эту ситуацию с Камеруном.