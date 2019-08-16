Рожающую женщину высадили из автобуса в Неаполе за безбилетный проезд
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Жительницу итальянского Неаполя во время предродовых схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета. Об этом пишет издание la Repubblica.
Сообщается, что женщина была на девятом месяце беременности.
Как стало известно, она во время прогулки почувствовала схватки и поехала в больницу на автобусе.
Уточняется, что в транспорте были контролеры, которые оштрафовали женщину и заставили покинуть автобус на одной из остановок.
Отмечается, что в итоге итальянке удалось добраться до больницы, где она родила девочку.
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