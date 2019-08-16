Две свалки вблизи аэропорта «Жуковский» проверены после ЧП с А321

Подмосковные власти проверили две свалки, расположенные вблизи аэропорта Жуковский после ЧП с самолетом Airbus А321, которому пришлось совершить аварийную посадку в кукурузном поле, сообщает ФАН со ссылкой на министра экологии Московской области Дмитрия Куракина.

В первую очередь проверили озеро Глушица, которое является самым загрязненным участком местных водоемов. На данной территории был обнаружен только строительный мусор, который не привлекает птиц.

«Птиц на этой территории практически не видно, поскольку нет кормовой базы», — сказал министр экологии Куракин.

Он также подчеркнул, что водоемам вернут первозданный вид в 2020 году, независимо от степени их загрязнения.

Затем власти проверили перегрузочную станцию «Экосервис», которая расположена в километре от аэропорта Жуковский. Отмечается, что владельцев данной территории неоднократно наказывали за нарушения в экологической сфере.

«Определенно, этот объект птиц привлекает», — сделал вывод Куракин по итогам изучения данной территории.

Министр подытожил, что если после устранения нарушений проблема с птицами не исчезнет, то будет решаться вопрос о переносе перевалочной станции на другое место.

Ранее в Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский.