После ЧП с А321 будет проведена проверка свалок вблизи аэропорта Жуковский

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, сообщает RT cсо ссылкой на министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

Он заявил, что соответствующая комиссия уже создана. По итогам ее работы предоставят официальные данные.

Отмечается, что в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области при этом заявили, что на незаконной свалке недалеко от аэропорта Жуковский, где произошло ЧП с самолетом А321, больше нет бытовых отходов, которые могли бы привлечь птиц.

«Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», — отметили в ведомстве.

Самолет А321 был вынужден совершить экстренную посадку в поле из-за отказа двигателей. По предварительным данным, это произошло из-за стаи птиц, которая могла попасть в турбины.

Ранее в Подмосковье была создана комиссия по свалкам около аэропорта Жуковский.