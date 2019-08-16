Директор авиакомпании разъяснил решение пилотов А321 не выпускать шасси

Коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов объяснил, почему пилоты совершившего аварийную посадку самолета Airbus A321, приняли решение не выпускать шасси, сообщает РИА «Новости».

По его словам, если бы пилоты выпустили их, шасси могли бы закопаться в грунте и самолет бы остановился очень резко.

Благодаря принятому решению, самолет сел на кукурузное поле максимально мягко.

По мнению Скуратова, командир судна поступил правильно.

Ранее в МЧС назвали причину аварийной посадки самолета в Подмосковье.