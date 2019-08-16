Волонтер рассказала подробности поисков потерявшегося под Омском мальчика
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Волонтер Татьяна Филиппова рассказала, как им удалось найти потерявшегося под Омском мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого стало известно, что пропавший в тайге под Омском россиянин найден живым в полутора километрах от места пропажи.
По словам волонтера, ребенок отозвался на зов «сыночек».
«Когда я его звала «сынок, сыночек», вот тогда он начал очень хорошо откликаться», — пояснила Филиппова.
Она также отметила, что выявить местоположение ребенка изначально помог громкий писк, который он издавал.
Ранее сообщалось, что скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации.