Волонтер рассказала подробности поисков потерявшегося под Омском мальчика

Волонтер Татьяна Филиппова рассказала, как им удалось найти потерявшегося под Омском мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что пропавший в тайге под Омском россиянин найден живым в полутора километрах от места пропажи.

По словам волонтера, ребенок отозвался на зов «сыночек».

«Когда я его звала «сынок, сыночек», вот тогда он начал очень хорошо откликаться», — пояснила Филиппова.

Она также отметила, что выявить местоположение ребенка изначально помог громкий писк, который он издавал.

Ранее сообщалось, что скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации.