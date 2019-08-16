В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА «Новости».

Отмечается, что с вечера пятницы до понедельника в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды. Туристов и жителей города просят воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

Уточняется, что в этот период на курорте пройдут сильные дожди и ливни с грозами и градом.

«На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — отметили в администрации Сочи.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Приморье.