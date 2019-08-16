Посольство России раскритиковало Латвию за блокировку российского телеканала

Российское посольство в Латвии раскритиковало решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) республики за административное наказание 19 местных кабельных операторов, в пакеты которых входит российский телеканал «Россия-24». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое решение было принято из-за того, что в эфире якобы показывался сюжет с содержанием признаков разжигания ненависти в адрес президента страны Эгилсе Левитсе.

«Что делать, когда все плохо, и денег не дают? В латвийском медиарегуляторе знают решение! Нужно найти вышедшую 2,5 месяца назад телепередачу на российском телеканале, например, «Россия-24» и заявить о выявленных в ней «враждебных речах», — сообщается на странице российского посольства в фейсбуке.

При этом в диппредставительстве отметили, что к самим кабельным операторам личных претензий нет.

Ранее сообщалось, что МИД РФ отреагировало на блокировку российского сайта в Латвии.