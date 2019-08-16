В США произошла стрельба возле университета Алабамы

Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .

По информации издания, в результате происшествия пострадали трое человек и двое погибли.

Уточняется, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Жизни еще одного человека ничего не угрожает.

В настоящее время полиция выясняет все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестные ранили пять полицейских в Филадельфии.