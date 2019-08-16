В США произошла стрельба возле университета Алабамы
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Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
По информации издания, в результате происшествия пострадали трое человек и двое погибли.
Уточняется, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Жизни еще одного человека ничего не угрожает.
В настоящее время полиция выясняет все детали случившегося.
Ранее сообщалось, что неизвестные ранили пять полицейских в Филадельфии.